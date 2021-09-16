Atakan: Hükümet, halktan ve halkın sorunlarından kopuk hareket ediyor

Halkın Partisi Milletvekili Tolga Atakan, “Her hükümet döneminde yaşanan zorluklar, olumsuzluklar vardır ama bu çok parçalı azınlık hükümeti Kıbrıs Türkü’nün görüp görebileceği en kötü yönetimdir. Biz bunu kesinlikle hak etmiyoruz” diyerek hükümeti eleştirdi.

Hakikat WebTV yayınına katılarak gündemi değerlendiren Tolga Atakan hükümetin, halkın sorunlarından bihaber olduğunu, yaptığı açıklamalarla halkla adeta dalga geçtiğini dile getirdi. Hükümetin hem kendi içinde de kopukluklar yaşadığını hem halktan koptuğunu anlatan HP Milletvekili, “Hükümet kurulduğu günden beri bakanlar kendi konusu dışında açıklamalar yapıyor, konusu olan diğer bakan onu yalanlıyor. Buna ilave olarak halkla dalga geçen açıklamalar yapıldığını görüyoruz. Uçan arabalardan, başkanlık sistemi olan ABD’nin başbakanı olmak istediğini söylemeye varan paralel evren açıklamaları duyuyoruz. Halkın yaşadığı sorunlardan bihaber bakanlar… Halk trafik sorununu dile getiriyor, bakan ‘uçan araba’ sözde çözümünü sunuyor. Uçan bakanlar da çıksın da bu halk da sizden kurtulsun.”

“SAĞLIK PERSONELİ ALIMINA ONAY VERMEYEN MALİYE, KURULTAY YATIRIMI ATAMALARI ONAYLIYOR”

Hükümette kopukluk ve bir kakofoni olduğunu söyleyen HP Millevekili Atakan, Bakanlar Kurulu’nda imzalanan kararlardan bakanların haberinin nasıl olmadığını sordu ve ekledi: “Bakanlar Kurulu’nda imzalanan bir kararı bir bakan basından öğrendiğini söyleyebiliyor. Akaryakıt zammını basından öğrendiğini belirten Başbakan’a Elektrik Kurumu müdürleri bir hafta önce gidip brifing verdi. Artışın nasıl yapılacağı Başbakanlık’ta sunuldu. Hükümet giderek daha kötü ve vahim bir noktaya evriliyor. Bu durumun devamı bize telafisi olmayan zararlar getirecek. Teknecik’in hali ortada. Parafinli yakıt bekliyor. Lübnan’da yaşanan patlamanın bir benzerini Girne’de yaşayabiliriz. Biz bu uyarıları yaparken Başbakan sessiz, bir ortak alakasız açıklamalar yapıyor. Yönetenlerin tek gailesi, hasbelkader gelinmiş makamları korumak. İstihdamlar, ihaleler, ulufe dağıtımı gibi ne gerekirse yapıyorlar. Sağlık Bakanlığı ihtiyaç olan sağlık personelini onay vermediği için alamıyor ama aynı Maliye Bakanlığı sözleşmeli istihdama, kurultaya yönelik atamaya onay veriyor. Halkın hayatını güvenliğini sağlayacak kişiler için para yok ama kurultayda fayda sağlayacağı istihdama onay var. Hangi Maliye Bakanı gerçek; her ayın 15’inde maaşları ödeyemeyeceğiz kaynak lazım diyen mi, yoksa Bakanlar Kurulu’nda bu atamalara onay veren mi?” diye konuştu.

“KÖTÜ SENARYODAN KORUNMAK İÇİN VATANDAŞ ÇEKİNMEDEN AŞISINI OLMALI”

Son dönemde vefat ve vaka sayılarındaki artış nedeniyle vatandaşta “Bizi kötü bir senaryo mu bekliyor” endişesi olduğunu ifade eden Tolga Atakan, vatandaşa “aşı olun” çağrısı yaptı. Pandeminin ekonomi üzerindeki etkisine de değinen Atakan, “Açılımla birlikte vakaların artışı zaten kırılgan olan ekonomimizi çok olumsuz etkiledi. Herkes, kış döneminde bu olumsuzluk artar ve bu durum bir kapanmaya neden olur mu korkusunu yaşıyor. Aslında bir anlamda şanslıyız; aşıya ulaşamayan ülkeler varken bizde birden fazla aşı çeşidi mevcut. Bu fırsattan vatandaşın yararlanması çok önemli. Tabii ki hiçbir aşı yüzde yüz korumuyor ama ağır geçirmeyi engelliyor, kolay iyileşmeyi sağlıyor, bağışıklık sisteminin kötü etkilenmesini önlüyor. Dolayısıyla kimse aşı olmaktan çekinmesin” dedi.

“DEVLETİN DEVAMLILIĞI ESAS ALINMADI, PROJELER TAMAMLANMADI”

Devletin devamlılığı esasına dayanarak, Halkın Partisi’nin hükümette olduğu dönemde edindiği pandemi tecrübesini aktarmak ve Bakanlık dönemlerinde başlatılan, yarım kalan projelerin devam edip hayata geçirmek için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını mevcut hükümete belirttiklerini ancak herhangi bir cevap almadıklarını anlatan Tolga Atakan şu sözlerle devam etti: “Başlatılan hiçbir proje devam ettirilmedi. Alsancak yolu bunun en güzel örneğidir. Yolun tamamlanması için hazır olan bloke, hükümet değişikliğiyle ortadan kalktı. Belki maaş ödemeye gitti ama yol tamamlanamadı. Bugün o noktada trafik güvenliği anlamında çok ciddi bir sıkıntı var.”