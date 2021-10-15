Dünya

İngiltere’de bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili hayatını kaybetti

15 Ekim 2021
ingiltere milletvekili öldü





İngiltere’de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti milletvekili David Amess hayatını kaybetti.





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15 Ekim 2021


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