İngiltere’de 6 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti

İngiltere’nin başkenti Londra’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk sayısı yükseliyor. son 24 saatte 6 Kıbrıslı Türk daha covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.Londra Gazete’ye bilgi veren cami hocası ve Kıbrıs İslam Cemiyeti Başkanı Hüseyin Haşim El Bakayi, son 24 saatte 6 Kıbrıslı Türk’ün covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, Nisan ayına göre şu an durumun daha kötü olduğunu ekledi.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve kesin olarak bilinen Kıbrıslı Türklerin sayısı 137’ye yükseldi.

Kaynak: Londra Gazete