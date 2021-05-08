İngiltere’de 108 yıllık menü bulundu

Menüye ilişkin yorum yapan Haywood, “Birinci Dünya Savaşı’ndan önce servis edilen yemeğin kalitesi ve standardı o kadar ileri ki, Yamen Liverpool’un en gözde mekanı olmalı. Bold Street’in artık ‘bohem’ bir havası var ama 1900’lerde, Londra’da kadar ‘özel’ bir alandı” yorumu yaptı.

Diğer taraftan Haywood, menüdeki geniş mutfak çeşitliliğinin, restoranın Liverpool’un hareketli bir deniz şehri olduğu bir dönemde faaliyet gösterdiğine işaret ettiğini sözlerine ekledi:

“O zamanlar Liverpool çok zengindi ve dünya deniz trafiğinin büyük bir yüzdesi limandan geçiyordu. Çok kültürlü ve şanlı bir geçmişimiz oldu ve bence bu, bir şehir olarak işlerin mutfak tarafında ileriye dönük düşündüğümüzü gerçekten kanıtlıyor” dedi.