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İngiltere’de 108 yıllık menü bulundu

8 Mayıs 2021
yamen 108 yıllık menü





İngiltere’nin Livepool kentindeki bir kafenin restorasyonu esnasında 108 yıl öncesine ait bir menü bulundu. Birinci Dünya Savaşı öncesinde faaliyet gösteren “Yamen” adlı kafenin çok kültürlü bir mutfağı olduğu ve Liverpool’un en gözde mekanlarından biri olduğu ifade edildi.





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8 Mayıs 2021


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