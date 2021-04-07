İngiltere uluslararası seyahatte ‘trafik ışığı sistemine’ geçiyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 5 Nisan’da yaptığı açıklamalarda Kovid-19 salgınına karşı uluslararası seyahatleri yönetmek için yeni bir trafik ışığı sistemi üzerinde durulduğunu açıklamıştı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi, Downing Street’ten konuyla ilgili detaylı açıklama geldi. Açıklamada; her ülke için yolcuların bu ülkelerden döndükten sonra karantinaya girmelerinin gerekli olup olmadığını belirleyen bir risk derecelendirmesi yapılacağı belirtildi. Buna göre;

YEŞİL RENK: KARANTİNAYA GEREK YOK

Yeşil renk kategorisindeki ülkelere gitmek isteyen vatandaşların ülkeden ayrılmadan önce ve döndükten sonra koronavirüs testlerinden geçmeleri gerekecek. Ancak İngiltere’ye döndüklerinde karantinaya girmelerine gerek olmayacak.

SARI VE KIRMIZI: TEST VE KARANTİNA

Sarı ve kırmızı renkteki ülkeler ise, vatandaşların bu ülkelerden döndüklerinde testlerden geçmeleri ve karantinaya girmeleri gerektiği anlamına geliyor. Söz konusu sistem, her ülkede aşı yaptıran kişi sayısı, Kovid-19’un yeni türlerinin kaydedildiği vaka oranı ve ülkenin güvenilir bilimsel verilere ve genetik diziye erişimi çerçevesinde planlanacak.

Trafik ışığı sistemi yalnızca İngiltere’de uygulanacak olsa da, İngiliz hükümetinin bu konuda İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’daki hükümetlerle görüşmelerde bulunduğu belirtildi.