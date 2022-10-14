İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng görevden alındı.

\r\n\u0130ngiltere Maliye Bakan\u0131 Kwasi Kwarteng g\u00f6revden al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nKwarteng, uygulad\u0131\u011f\u0131 ekonomi politikalar\u0131 nedeniyle ele\u015ftiriliyordu.\r\n\r\n\r\n\r\nABD gezisini k\u0131sa kesen Kwarteng'in Ba\u015fbakan Liz Truss'la g\u00f6r\u00fc\u015fece\u011fi a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nTruss bug\u00fcn bir bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenleyecek.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nDaha \u00f6nce Ba\u015fbakanl\u0131k'tan bir kaynak BBC'ye yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada Truss'\u0131n, Kwarteng'in "m\u00fckemmel bir i\u015f \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131n\u0131" d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6ylemi\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n