Dünya

İ﻿ngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng görevden alındı

14 Ekim 2022
İ﻿ngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng görevden alındı






İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng görevden alındı.




Kwarteng, uyguladığı ekonomi politikaları nedeniyle eleştiriliyordu.



ABD gezisini kısa kesen Kwarteng’in Başbakan Liz Truss’la görüşeceği açıklanmıştı.

Truss bugün bir basın toplantısı düzenleyecek.



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14 Ekim 2022






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