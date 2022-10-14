Erdoğan’dan Feyzioğlu açıklaması: Sadece bir büyükelçi değil

Türkiye Cumhurbaşkanı Reep Tayyip Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’na katılmak üzere gittiği Kazakistan dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun Lefkoşa Büyükelçiliği’ne atanmasıyla ilgili konuşan Erdoğan, “Metin Bey bir defa iyi bir hukukçu. İyi bir hukukçu olmanın yanında özellikle uluslararası hukuk alanında ve Kıbrıs meselesinde baro başkanıyken bizimle gayet güzel çalışmaları oldu. Kendisine bu teklifi yaptığımda o da ‘bunun için çok müteşekkir olurum’ dedi” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Bir de KKTC Büyükelçisi olarak tanınmış bir isim, Metin Feyzioğlu’nu atadınız. Feyzioğlu’nu KKTC’ye atamanızda Doğu Akdeniz ve uluslararası hukuk denkleminde özel bir anlam var mı?” sorusuna yanıtla;

“Metin Bey bir defa iyi bir hukukçu. İyi bir hukukçu olmanın yanında özellikle uluslararası hukuk alanında ve Kıbrıs meselesinde baro başkanıyken bizimle gayet güzel çalışmaları oldu. Kendisine bu teklifi yaptığımda o da ‘bunun için çok müteşekkir olurum’ dedi. Metin Bey’in özellikle Kuzey Kıbrıs ve Kıbrıs adasındaki gelişmelere vukufiyeti var. Sadece bir büyükelçi değil, aynı zamanda akademisyen olarak da orada çok önemli işler başaracağına inanıyorum.” dedi.