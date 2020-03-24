İngiltere de Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Kararı Aldı

Boris Johnson, evde kalma talimatı verdi ve İngiltere’de Koronavirüs pandemisiyle savaşmak için sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

Londra CNN – Başbakan Boris Johnson Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İngiltere insanlarının “çok sınırlı” sebepler haricinde evlerini terk etmelerini yasaklıyor. II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden bu yana İngiltere’de görülen en katı kısıtlamaları uygulanıyor.

Pazartesi akşamı yaptığı beyan esnasındaki açıklamalarında, polisin halka açık toplantılara ve kurallara aykırı davranan insanlara ceza keseceğini açıklayarak ülkenin büyüyen koronavirüs pandemisine verdiği yanıtı önemli ölçüde artırdı.

Dükkanlar, spor salonları ve ibadet yerleri kapanacak ve düğünler de dahil olmak üzere – cenazeler değil – sosyal etkinlikler ertelenecek.

Johnson, “Bu akşam İngiliz insanlarına çok basit bir talimat vermeliyim – evde kalmalısınız.” diyerek şöyle devam etti: “Çünkü yapmamız gereken kritik şey, hane halkları arasında yayılmayı durdurmak.”

“İnsanların evlerini sadece aşağıdaki sınırlı amaçlarla terk etmelerine izin verilecek,” diye ekledi ve vatandaşların dışarı çıkabilmeleri için dört nedeni listeledi; temel ihtiyaçlar için alışveriş yapmak, günde bir çeşit egzersiz yapmak, tıbbi hizmetler sunmak veya kesinlikle hayati önem taşıyorsa işe gitmek.

“Hepsi bu – evden ayrılmak için tek sebep bunlar. Arkadaşlarla buluşmamalısınız. Arkadaşlarınız sizden buluşmanızı isterse, ‘Hayır’ demelisiniz. Evinizde yaşamayan aile üyeleriyle görüşmemelisiniz.” Ifadelerini kullandı.

Borris, “Kurallara uymamanız durumunda, polisin onları zorlama gücüne sahip olacağını” belirtti.

Johnson, önlemlerin üç hafta sonra gözden geçirileceğini ve insanların dışarı çıkmak için evrak işlerini gerektirmeyeceğini söyledi.

“Hiçbir Başbakan böyle önlemler almak istemiyor. Bu bozulmanın insanların hayatlarına, işlerine ve işletmelerine vereceği zararı biliyorum.”

Kurallar ülkede hızlanan virus kaynaklı ölümler nedeli ile geliyor. Son 24 saat içinde 54 ölüm daha ilan edildi ve bu da ülkenin toplamını 335’e getirdi.

İngiltere’de daha önce görülmemiş bir günde, Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yurtdışında tatile çıkan tüm İngilizleri planlarını değiştirmeye ve mümkün olduğunda eve gelmeye çağırdı.

Raab, “Yurtdışında tatildeyseniz, eve gelme vakti geldi.” dedi. “Dünyanın her yerinde, daha fazla havayolu şirketi uçuşları askıya alıyor ve bazıları önceden haber vermeden daha fazla havaalanı kapatıyor.” ifadelerini sözlerine ekledi.

Johnson, İngiltere’nin sağlık sistemi NHS’nin baskı altında çökmesini önlemek için önlemlerin gerekli olduğunu söyledi.

“Bu virüsün büyümesini durdurmak için büyük bir ulusal çaba olmadan, dünyadaki hiçbir sağlık hizmetinin başa çıkamayacağı bir an gelecek; çünkü yeterli sayıda ventilatör, yeterince yoğun bakım yatağı, yeterli doktor ve hemşire olmayacak “dedi.

“Basitçe söylemek gerekirse, bir seferde çok fazla insan ciddi şekilde rahatsız olursa, NHS bununla başa çıkamayacak – yani sadece koronavirüsten değil, başka hastalıklardan da daha fazla insan ölecek. ” sözlerini kullandı.