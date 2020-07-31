Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs kısıtlamalarını gevşetmeyi erteledi

31 Temmuz 2020
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede koronavirüs vakalarının artmaya başladığını söyledi ve “Frene basmamız gerekiyor” dedi.

İngiltere’nin kuzeyindeki artışa dair bölgesel önlemler aldıklarını belirten Johnson, 1 Ağustos’ta önlemlerin gevşetilmesiyle açılması planlanan bowling salonları, buz pateni pistleri ve kumarhaneler gibi mekanların açılmasının en az 15 Ağustos’a kadar erteleneceğini duyurdu.

Basın toplantısında konuşan İngiltere Sağlık Direktörü Chris Whitty de, ellerindeki istatistiklere göre önlemlerin gevşetilmesinin sınırlarına ulaştıklarını, daha fazla önlem gevşetmeleri durumunda vaka sayısının hızla artabileceğini belirtti.

Düğünlere getirilen kısıtlamaların gevşetilmesi de aynı şekilde ertelenecek.

BBC Spor Editörü Dan Roan, seyircili spor müsabakalarına dair denemelerin de vakalardaki artış nedeniyle iptal edileceğini aktarıyor.

İngiltere’nin kuzeyindeki vaka artışı nedeniyle İskoçya Özerk Yönetimi de bölgeye seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu.


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