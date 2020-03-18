İngiliz Üslerinde ‘Gerekli kontrollerin yapılmadığı gözlemlendi’

Dikelya ve Ağrotur üslerinde çalışanların, üs yönetiminin İngiltere’den dönen kişilere iki haftalık tecrit uygulamadığından ve Ağrotur askerî havaalanındaki askerlere gerekli kontrollerin yapılmadığını gözlemlediği haber verildi.

Fileleftheros’un haberine göre üs çalışanları, gerek İngiliz askerlerinin gerekse üste çalışmaya devam eden yerli çalışanların covit-19 yayma potansiyelinden kaygı belirtiyor. Üslerde çalışan yerli personelin örgütlü olduğu sendikalar, çalışan sayısının 2,5-3 bin civarında olduğu bilgisini verdi.

İngiliz Üs Komutanı Rob Thomson Ağrotur üssünde, operasyonel açıdan elzem olanlar hariç bütün gelişlerin yasaklandığını, gelen bütün yolculara gerekli testlerin yapıldığını ve 14 gün zorunlu izolasyon dönemi geçirdiklerini İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Kıbrıs’ın güneyindeki bütün okullarının da 18 Mart’tan 20 Nisan’a kadar kapatıldığını açıkladı.