İngiliz Sterlini, dolar karşısında 37 yılın en düşük seviyesinde

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) da bu yıl politika faizini yüzde 0-0,25’ten yüzde 2,25-2,50 aralığına kadar çıkarmasına rağmen bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla para piyasalarında Fed’in ilk kez 100 baz puan faiz artırım ihtimali fiyatlanamaya başladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da 8 Eylül’de gerçekleştirdiği toplantıda, tarihinde ilk kez 75 baz puan faiz artırması sonrası ekim ayındaki toplantıda da 75 baz puanlık artışa devam etmesi bekleniyor.

Saxobank FX stratejisi başkanı John Hardy, İngiltere’nin devasa dış açıkları yürütmesi ve yeni başbakanın politikalarının etrafındaki risklerin buna eklenmesiyle birlikte, sterlin üzerinde baskı oluştuğunu söyledi.

İngiltere’nin yeni lideri Liz Truss geçen hafta, Ukrayna’daki savaşın ekonomik etkilerini hafifletmek için enerji faturalarına üst sınır getirerek ülkeye yaklaşık 100 milyar pounda mal olabilecek bir destek paketi ilan etmişti.

Hükümet tarafından eylül ayı içerisinde, bu düzenlemenin nasıl finanse edileceğine ve Truss’un vaat ettiği vergi indirimlerini nasıl gerçekleştireceğine ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor.