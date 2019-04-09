İngiliz savaş uçakları Ağrotur üssüne geliyor

İngiliz Hava Kuvvetleri’ne ait “F-35B” tipi savaş uçaklarının, sonbaharda Ağrotur Üssü’ne geleceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in İngiliz mevkidaşı ile Londra’da imzaladığı karşılıklı anlayış memorandumunda öngörüldüğü üzere, savaş uçaklarının Ağrotur Üssü’ne getirileceğini yazdı.

Gazete, İngiltere’nin şu anda 17 tane “F-35B” tipi savaş uçağı bulunduğunu ve bu sayının 138’e çıkarılacağını yazdı.