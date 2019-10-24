Güney KıbrısKıbrıs

İngiliz Parlamentosu’nda Maraş konulu etkinlik

24 Ekim 2019

İngiltere’nin Avrupa Bakanı Christopher Pincher Kıbrıs’ın yakınındaki sularda sondaj yapılmaması gerektiği, Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB)  doğal kaynakları değerlendirme egemenlik hakkının da sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”nde olduğu görüşünü ortaya koydu.

Fileleftheros’a göre, Pincher “Birleşik Krallık Maraş Derneği”nin “Kıbrıs İçin Partiler Arası  Parlamento Grubu” tarafından sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıldönümü” vesilesiyle İngiltere Parlamentosu’nda düzenlenen etkinlikte konuştu.

Etkinliğin referans noktasını oluşturan kapalı Maraş’a değinirken “boş sahiller,  yıkıntı yollar, evler ve oteller , suskunluktan başka bir şey değil. Birleşik Krallık’tan daha iyi dostunuz olmadığına sizi temin ederim” diyen Pincher İngiliz hükümetinin  Kıbrıs sorununa dayanıklı ve güçlü bir çözüm görmek istediğini söyledi.

Pincher kısa süre önce Kıbrıs’ın güneyinde bulunduğunu ve Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştüğünü hatırlattı ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde sondaj ve arama yapma hakkına mutlak saygı duyuyoruz. Doğal kaynakların bütün Kıbrıslıların menfaatine kullanılması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye orada sondaj yapmamalı” dedi.

Habere göre İngiltere İşçi Partisi’nin barış ve silahsızlanma gölge bakanı Fabian Hamilton da etkinliğe katıldı ve burada yaptığı konuşmada, partisinin “Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünün son bulması ve federal bir devlette yeniden birleşmesi için sıkı çalıştığını” söyledi.

“İşçi Partililer, AB üyesi çağdaş bir ülkede yeri olmayan garanti sistemine son vermekte kararlıdır” diyen Hamilton, Ada’daki İngiliz egemen askerî üs bölgelerinde, askerî maksatla kullanılmamakta olan bir kısım toprağı iade etme niyetinde olduklarını da açıkladı.

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