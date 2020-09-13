İncirli: Pandemi hastanemiz yok, yerine “Pandemi Merkezi” tabelamız var

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, ülkedeki Covid-19 ile ilgili yaşanan son gelişmeleri sosyal medya hesabından değerlendirdi.
İncirli, paylaşımında şu ifadelere dikkat çekti:
“Herkes herşeyi bilemeyebilir, öğrenemeyebilir, ama eğer bir ülkenin karar alıcılarındansanız dahası o ülkeyi yönetme iddiasındaysanız bilmediklerinizi öğrenmek, uzmanlara danışmak, konu ile ilgili paydaşların fikirlerini de alarak doğru kararlar vermek ve uygulamak zorundasınız. Hele ki bütün insanlığı tehdit eden Covid-19 pandemi sürecinde yaptıklarınız ya da yapmadıklarınız kaybedilen veya kazanılan yaşamlar ve gelecek demektir.
Pandemi hastanesi yapın, ihtiyaç olacak dedik. Tutturdunuz bir pandemi hastanesi diye öfkelendiniz, şimdi en ihtiyaç olan günlerdeyiz, pandemi hastanemiz yok, yerine “Pandemi Merkezi” tabelamız var.
Yeniden açılmanın gereklerini yerine getirin, kademeli ve güvenli bir açılma gerçekleştirin, testlerini yapabileceğiniz, sonuç çıkana kadar izole edebileceğiniz, karantinada tutabileceğiniz, temaslı takibi yapabileceğiniz kadar insanı ülkeye kabul edin, riskli bölgelerden gelenleri karantinasız kabul etmeyin dedik. Herşey hazır, biz dünya çapında bir başarı elde ettik, Anavatanla aramızı açmaya çalışanlar var, dediniz. Şimdi sayısını bilmediğimiz kadar yerel bulaşımız var.
Sağlık çalışanlarını pandemi ile mücadele kapsamında organize edin, hastaneleri ve sağlık merkezlerini düzenleyin, ekipleri genişletin, güçlendirin, eğitin dedik. Görülmemiş bir dağınıklıkta sağlığı yönetmeye kalktınız, hekimleri, hemşireleri, hastaları perişan ettiniz. Mevsimlik işçi statüsünde hemşire istihdamı yaptınız, yasa dışı olmak bir yana ön cephede eğitim vermeden, gerekli yönlendirme ve uyumlama yapmadan insanları riskli görevlerde çalıştırdınız ve hastalandılar.
Şimdi de çıktınız gönüllü hekim ve hemşireleri bakanlığa çağırıyorsunuz. Hangi organizasyonla, hangi hazırlıkla gönüllüleri çalıştıracaksınız? Siz daha hali hazırda çalışan ekipleri güvenli, organize ve etkin şekilde çalıştıramıyorsunuz, sağlık çalışanlarının dayanma gücünü zorluyorsunuz.
En başından beri bu sürece katkı vermek için çabalıyoruz, buna karşın hükümet ne yaptığını bilmez bir durumda ülkeyi büyük bir karmaşaya sürüklüyor. Yardım tekliflerimiz sözle sınırlı olmadı hiçbir zaman. Hatta pandemi ile mücadele kapsamında verilecek olan görevlere hazır olduğumuzu belirten ve görev talep eden 1 Nisan 2020 tarihli dilekçe bakanlık arşivlerindedir ve bakidir.
Bu hükümete ne halkın ne de bizim en ufacık bir güvenimiz kalmadı, istifa edin, toplumun önünü açın.”