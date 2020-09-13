İncirli: Pandemi hastanemiz yok, yerine “Pandemi Merkezi” tabelamız var

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, ülkedeki Covid-19 ile ilgili yaşanan son gelişmeleri sosyal medya hesabından değerlendirdi.

İncirli, paylaşımında şu ifadelere dikkat çekti:

“Herkes herşeyi bilemeyebilir, öğrenemeyebilir, ama eğer bir ülkenin karar alıcılarındansanız dahası o ülkeyi yönetme iddiasındaysanız bilmediklerinizi öğrenmek, uzmanlara danışmak, konu ile ilgili paydaşların fikirlerini de alarak doğru kararlar vermek ve uygulamak zorundasınız. Hele ki bütün insanlığı tehdit eden Covid-19 pandemi sürecinde yaptıklarınız ya da yapmadıklarınız kaybedilen veya kazanılan yaşamlar ve gelecek demektir.

Pandemi hastanesi yapın, ihtiyaç olacak dedik. Tutturdunuz bir pandemi hastanesi diye öfkelendiniz, şimdi en ihtiyaç olan günlerdeyiz, pandemi hastanemiz yok, yerine “Pandemi Merkezi” tabelamız var.