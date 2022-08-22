İncirli: Lefkoşa’nın yönetimine adayım

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

İncirli’nin paylaşımı şu şekilde:

Lefkoşa, Kıbrıslıların 4500 yıllık şehri. Yüzyıllardır sadece Lefkoşalıların değil tüm Kıbrıs’ın siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel kalbi. Lefkoşa çok hasarlandı. Onu yeniden başşehir karakterine kavuşturmak, gerçek bir Avrupa başşehri olmasını sağlamak için yönetimine adayım. Lefkoşa’yı terk edilmek değil özlenip kavuşulmak istenen şehir haline getirmek, yaşadığımız şehirle gurur duymamızı sağlamak boynumuzun borcudur.