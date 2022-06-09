Levent Primary İlkokulu ve Necat British İlkokulu Türkiye İlkokullar Atletizm Şampiyonası’nda yarışıyor.

İnçay Türkiye’de rekorla birinci

Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde geçtiğimiz ay düzenlenen İlkokullu Küçükler Atletizm Finallerinde şampiyon olan Levent Primary İlkokulu erkek takımı ile Necat British İlkokulu Diyarbakır’da düzenlenen Türkiye İlkokullar Atletizm Şampiyonası’nda katılım gösterdi.

İnçay rekorla birinci, Bradley dördüncü

Levent Primary İlkokulu adına yüksek atlama branşında yarışan Erdinç İnçay, elde ettiği 1.53’lük derecesi ile hem Türkiye şampiyonu oldu, hem de daha önce 1.50 olan KKTC rekorunu kırdı.

Necat British İlkokulu’ndan Sofia Bradley ise uzun atlama branşında elde ettiği 4.45’lik derecesi ile Türkiye dördüncüsü olarak kürsüde yer aldı.

Antrenörünün rekorunu kırdı

Levent Primary İlkokulu atleti Erdinç İnçay geçtiğimiz ay ülkemizde düzenlenen final yarışlarında da birinciliği elde ettikten sonra rekor denemesi yapmış ancak yüksekliği geçememişti. Genç sporcu Diyarbakır’da 1.53 atlayarak hem rekorla birinci oldu, hem de güzel bir tesadüfe de imza attı. Daha önceki 1.50’lik rekor şu anda antrenörlüğünü yapan Mehmet Baykent’e aitti. İnçay bu başarıyla antrenörünün rekorunu kırarak birincilik kürsüsüne çıkmış oldu.