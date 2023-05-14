İmamoğlu ve Yavaş’tan açıklama: AA’nın verileri yok hükmündedir

İstanbul ve Ankara büyükşehir başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ortak açıklama yapıyor.

İmamoğlu şunları söyledi:

*Yine bir Anadolu Ajansı vakası yaşıyoruz. AA’nın itibarı sıfırın altındadır. Vatandaşlarımız itibar etmemeli. AA’nın verileri yok hükmündedir.

*2015 seçimlerinde Erdoğan yüzde 65’le başlatmıştı. Ancak yüzde 40’la bitmişti. Yani 25 puanlık bir algı var. Kasımda da 26 puanlık algı vardı.

*2018 seçimlerinde de 15 puana yakın bir düşüş ve algı vardı.

*2019’daysa gücü yetmiyor buna ve ekranlarını kapatıyor.

*Kılıçdaroğlu, bugün cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. Buna inanıyoruz. Erdoğan çok aşağılarda bir oy oranına sahiptir. Kılıçdaroğlu’nun yüksek çıktığı sandıklara düzenli itiraz yapılarak AA oyları sisteme dahil etmemektedir.