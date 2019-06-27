İmamoğlu ikinci kez mazbatayı aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını ikinci kez aldı. Belediyedeki devir teslim töreni ise 18.30’da İBB’nin Saraçhane binasında gerçekleşecek.
Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ndeki İl Seçim Kurulu’na gelerek mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’ye geçerek saat 18.30’da İBB binasında düzenlenecek devir-teslim törenine katılacak.
İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinin ardından aldığı ilk mazbata, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) aldığı seçim yenileme kararının alından iptal edilmişti.