İlk teravih namazı yarın akşam camilerde 20.30’da kılınacak

İslam dünyasının kutsal ayı, inananların bir ay boyunca oruç tutacağı Ramazan, 2 Nisan Cumartesi başlıyor. İlk teravih namazı yarın akşam kılınacak.

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, vatandaşların verimli ve bereketli bir Ramazan ayı geçirmesini temenni etti.

Ünsal, Din İşleri Başkanlığı’nın bu yıl için fitre miktarı olarak 73 TL’yi alt limit olarak belirlediğini de hatırlattı.

“Tüm vatandaşlarımız adına Ramazan ayını en verimli ve bereketli bir şekilde idrak edebilmeyi, hep birlikte sağlıkla bayrama erişebilmeyi Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim” diyen Ahmet Ünsal’ın açıklaması şöyle:

ON BİR AYIN SULTANI…

“İçinde bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi bulunan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in evimize, semtimize, şehrimize ve ülkemize misafir olmasına saatler kaldı. Allah Teâlâ değer verdiği şeyleri hep insana emanet etmiştir. Bunların başında Kelâm-ı İlâhîsi gelir. Hiç şüphesiz Yüce Yaratıcı ile varlık âlemi arasındaki en önemli bağlardan birisi İlâhî mesajları içeren Kur’ân-ı Kerîm’dir. Bu sebeple Kur’ân-ı Kerîm’in indiği gece, indiği ay, indiği peygamber, indiren melek hep ayrıcalıklıdır. Okuyanı özeldir, ezberleyeni özeldir, yazanı özeldir, dağıtanı özeldir, okunmasına vesile olan bile özeldir, Allah katında itibarlıdır.

Dolayısıyla Ramazan öncelikle Kur’ân-ı Kerîm ayıdır. Her mümin bu ay boyunca öncelikle Kur’ân-ı Kerîm okumak ve dinlemekle meşgul olmalıdır.

Ramazan oruç ayıdır. Rabbimiz biz Müslümanlara bir ay boyunca gündüzleri oruç tutmayı emretmiş, oruçlunun ağız kokusunun en makbul koku olduğu belirtilmiş ve gösterişi olmayan bu ibadetin mükâfatını Cenab-ı Hak açık bırakmış, âdeta “o kısmı bana bırakın” dediği Hz. Peygamber tarafından dile getirilmiştir.

Ramazan infak ayıdır. Müminler kendilerine emanet edilen dünya mallarını yine kendileri gibi mümin kardeşleriyle paylaşmalıdır. Zekât borcu olanlar zekatlarını vermeli, fitre mükellefiyeti olanlar fitrelerini bayramdan önce hak sahiplerine teslim etmeli, hastalık sebebiyle oruçlarını tutamayanlar, tutamadıkları her bir gün için fidyelerini vermelidir. Başkanlığımız bu yıl için fitre miktarı olarak 73 alt limit olarak belirlemiştir.”

TERAVİH NAMAZI KILINACAK CAMİİLER

Ramazan gecelerinde Teravih namazı kılındığını belirten Ünsal, Ramazan ayı boyunca şu camilerde hatimle teravih namazı kılınacağını ifade etti:

“Lefkoşa – Turunçlu Camii

Lefke – Mahkemeler Camii

Güzelyurt – Ramazan Camii

Gazi Mağusa – Kutup Osman Camii – Buğday Camii

Girne – Acemzade Câmii.”

Ahmet Ünsal, Ramazan ayının son on günü Hz. Peygamberin çok önemli bir sünneti olan İtikâfa girme ayı olduğunu kaydederek, kadınların bu sünneti evlerinde, erkeklerin de şu camilerde yerine getirebileceğini ifade etti:

“Lefkoşa – Laleli Camii

Lefke – Pîrpaşa Camii

Güzelyurt – Fatih Câmii

Gazi Mağusa – Zafer Câmii

Girne – Doğanköy Camii

İskele – Merkez Camii.”