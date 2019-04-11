Kıbrıs

İlk Kıbrıslı Türk Kadın gazeteci Bedia Okan hayatını kaybetti

11 Nisan 2019
Bedia Okan

İlk Kıbrıslı Türk Kadın gazeteci Bedia Okan, 98 yaşında İzmir’de hayatını kaybetti.

1921’de Kıbrıs’ta doğan Bedia Okan, Ada’da ilk Türkçe gazeteyi çıkaran, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Devrimleri ile ilgili haberleri Kıbrıslı Türklere duyuran, destekleyen Remzi Okan’ın kızıydı.

Doğru Yol’un ardından Söz Gazetesi’ni çıkaran ve aslen bir öğretmen olan Remzi Okan’ın en küçük kızı olan Bedia Okan, 17 yaşından itibaren gazetede muhabirlik yapmaya başlamıştı.

Gazetesi, Atatürk tarafından da bizzat desteklenen Remzi Okan’ın 22 Ocak 1942’de, 57 yaşındayken İstanbul’da rahatsızlanarak vefat etmesinin ardından da, Bedia Okan Kıbrıs’ta gazete çıkarmak ve gazetecilik yapmak için çaba gösterdi. Şartların zorlaşması üzerine ise, 1945 yılında kardeşleriyle birlikte Türkiye’ye göç etti ve hayatını orada sürdürdü. Bir süre Ankara’da çalışan Bedia Okan, uzun yıllardır İzmir’de yaşıyordu.

Bedia Okan

Neriman Cahit, ‘Tarihin Kapısını Çalmak Ben Bedia Okan’ adlı kitabında, Bedia Okan’ın hayatını aktarmıştı.

Genel Yönetmenliğini Yakın Doğu Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap’ın yaptığı ve geçen yıl tamamlanan belgeselde de, Kıbrıs’ın ilk Türk kadın gazetecisi Bedia Okan Göreli’nin hayatı ele alınmıştı.

Bedia Okan, bu belgeselin İzmir’de yapılan gösterimine de bizzat katılarak izlemişti.

Bedia Okan’ın önümüzdeki günlerde İzmir’de defnedilmesi bekleniyor.

Etiketler


İlgili Makaleler

polis

Bir araç Girne-Güzelyurt anayolunda ambulansla çarpıştı

11 Nisan 2019
Erhürman

Erhürman: Memlekette siyaset yıllarca okul kaptanlık seçimleri gibi yapıldı

11 Nisan 2019
LTB

Lefkoşa’da sivrisineklerle biyolojik mücadele

11 Nisan 2019
elektrik-kesintisi

Yarın Lefkoşa’da ve Gönyeli’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak

11 Nisan 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı