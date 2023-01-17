İlk devrenin lideri Minareliköy - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Ocak 17, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

İlk devrenin lideri Minareliköy

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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İlk devrenin lideri Minareliköy

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Süper Ligi’nde ilk devre dün oynanan dokuzuncu hafta maçlarıyla sona erdi.

On takımın mücadele verdiği ligin ilk devresini son şampiyon Minareliköy namağlup lider bitirdi.


İlk devreyi dokuzda dokuz yaparak 27 puanla zirvede tamamlayan Minareliköy’ü, 24 puanla Gönyeli Darts Birliği takip etti.

Dokuzuncu hafta maçlarında LEGEND, Gönyeli Darts Birliği, Diamond Child, Minareliköy ve Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği rakiplerini mağlup etti.

 

Alınan sonuçlar:

LEGEND- Cihangir S.K.: 12-4

Gönyeli Av.At.K.- Gönyeli Darts Birliği: 2-14

Vadili Darts Derneği-Diamond Child: 6-10

Minareliköy S.K.- Güzelyurt Darts Birliği: 15-1

Cihangir Av.At.B.- Mağusa Kültür Derneği: 11-5

 

DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU                          

TAKIMLAR                         O         G         B         M        A         Y         P          Av.

1.Minareliköy S.K.                  9          9          0          0          105      39        27        66

2.Gönyeli Darts Birliği            9          8          0          1          103      41        24        62

3.LEGEND                             9          6          1          2          86        58        19        28

4.Cihangir Av.At.Birliği         9          5          2          2          80        64        17        16

5.Diamond Child                    9          5          0          4          87        57        15        30

6.Cihangir S.K.                       9          3          1          5          63        81        10        -18

7.Gönyeli Av.At.K.                9          2          1          6          53        91        7          -38

8.Vadili Darts Derneği            9          1          3          5          56        88        6          -32

9.Güzelyurt Darts Birliği        9          2          0          7          50        94        6          -44

10.Mağusa Kültür Derneği     9          0          0          9          37        107      0          -70

 

 

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Tags:Darts Süper LigiKuzey Kıbrıs Darts Federasyonu
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