Alayköy’de cimnastik salonu hazır - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Ocak 17, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Alayköy’de cimnastik salonu hazır

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Alayköy’de cimnastik salonu hazır

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun, cimnastiği ülkenin her tarafına yayma ve 10,000 çocuğa ulaşma hedefi doğrultusunda çalışmaları devam ediyor.

Okullara cimnastik branşını getirme hedefinde de olan Cimnastik Federasyonu, Alayköy İlkokulu Müdürü Özden Ünbay’ın talebi doğrultusunda Alayköy İlkokulu’na malzeme tedarikinde bulunmuştu.


Alayköy İlkokulu için alınan cimnastik malzemeleri salona yerleştirilirken, salon cimnastik antrenmanlarına uygun hale getirildi. Cimnastik Federasyonu kısa süre içerisinde salonda cimnastik antrenmanlarını başlatacak.

 

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:kktc cimnastik federasyonu
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar