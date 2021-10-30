İlhan Elveren hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 13:00 sıralarında, Bafra Oteller Bölgesinde, deniz içerisinde bulunduğu sırada boğulma tehlikesi geçiren Arzu Elveren (K-35)’i kurtarmak için denize giren İlhan Elveren (E-59) boğularak yaşamını yitirmiştir.

Arzu Elveren, bölgede bulunan başka bir şahıs tarafından kurtarılarak dışarıya çıkarılmıştır.

Aynı şahıs tarafından dışarıya çıkarılan İlhan Elveren, sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı . Soruşturma devam etmektedir.