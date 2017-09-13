Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu’nun kapatılmaması için eylem düzenlendi

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke bölgesi sivil toplum örgütleri Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu’nun kapatılmaması talebini bir kez daha yineledi. Lefke bölgesi sivil toplum örgütleri, Gemikonağı’ndaki Erdal Abit İlkokulu’nun kapatılmasına yönelik girişimler bulunduğunu iddia ederek, söz konusu okulu kapattırmayacaklarını ve bu yönde her türlü mücadeleyi vermeye hazır olduklarını vurguladı. Okulun bahçesinde gerçekleştiren basın toplantısına bölge sivil toplum örgütleri, Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya, KTÖS yetkilileri, öğretmenler ve veliler katıldı. Eylem sırasında açılan “İlçe olduk okulumuz kapandı” yazılı pankart dikkat çekti.

Toplantı sonrasında Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu’nun açık olduğu ve 18 Eylül’de herkesin çocuğunu okula göndermesi çağrısında da bulunuldu.

“Okulu kapattırmayız”

Konuyla ilgili olarak basına açıklamada bulunan Denizli- Gemikonağı Kalkındırma Derneği Başkanı Türkay Fotalı, eğitim bakanı ile LAÜ Rektörü’nün hazır bulunduğu toplantıda kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediğini savunarak, bu okulu kapattırmayacaklarını kaydetti.

“Bölge halkı okula sahip çıkacak”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da Erdal Abit İlkokulu’nun başka yere taşınacağı konusunda verilen sözler olduğunu ancak bu konuda bir şey yapılmayarak okulun fiilen kapatılma noktasına getirildiğini belirterek, bölge halkının okula sahip çıkacağını ve okulun kapatılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

“Gemikonağı bölgesinin bu okula ihtiyacı var”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de Erdal Abit İlkokulu’nda manevi bir yıkım yaşandığına ve hızla gelişen Gemikonağı bölgesinin bu okula ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, okul arazisinin LAÜ’ye peşkeş çekilmeye çalışıldığını ve okulu kapatmak için bir girişim başlatıldığını savunarak, Gemikonağı Erdal Abit İlkokulunu kapattırmayacaklarını söyledi. Öte yandan Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü Teoman Oktay ve Lefke Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Vehit Nekibzade de söz alarak, Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu’nun bölge için önemine değindiler ve okulun kapanmaması için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladılar.