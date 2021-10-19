İlçe Emniyet Kurulu toplandı

İlçe Emniyet Kurulu; ‘Lefkoşa ilçe sınırları içerisinde Muhtemel sel felaketine karşı afet ve acil durum risklerinin azaltılması kapsamında, sel, su baskını ve dere yataklarının temizlenmesine yönelik alınan ve alınması gereken önlemler ve tedbirleri içeren gündemle 19/10/2021 salı günü saat 10.00 da Lefkoşa kaymakamlığı Toplantı salonunda toplandı.

Toplantıya Lefkoşa Kaymakamı Başkanlığında Polis genel müdürlüğü,Sivil Savunma teşkilatı Bölge Müdürlüğü,Lefkoşa türk Belediyesi ve Değirmenlik Belediyesi temsilcileri katılmıştır. Toplantıda; Belediyelerin sorumluluk bölgelerindeki dere yatakları ile ilgili yaptığı çalışmalar değerlendirilmiş ve olası acil durumlarda ihtiyaç duyulan araç gereç ve techizat bakımından bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca ilçe sınırları içinde özel izinle açık kalabilecek işyerlerinin durumu değerlendirilmiştir.