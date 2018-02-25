İlahiyat Koleji IGCSE Programı’nda kaç kişi var?

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit geçtiğimiz hafta içinde Havadis’e yaptığı açıklamada çok net bir şekilde şöyle dedi: “Bilimsel, demokratik ve laiklik ilkeleri doğrultusunda bütün okullar dini eğitim veren okullar da dahil gözden geçirilecek ve kesinlikle bu ilkelerden ödün vermeden gerekli düzenlemeler yapılacak. Buna ilahiyat koleji de dahildir. Bu ülkede denetlenmeyen, denetimsiz hiçbir eğitime izin verilmeyecek. Ne yapılıyor orada biz bileceğiz. Bilimsel, demokrasi ve laiklik ilkelerine uygun olacak”

Benim Cemal Özyiğit’in açıklamasından anladığım şudur: “İlahiyat Koleji’nde denetimsiz işler yapılıyor ve biz bakanlık olarak bunu bilmiyoruz” O zaman gereğini yapacaksınız sayın bakan. Orada bakanlığı temsilen bir müdür yok mu? O müdür orda ne iş yapıyor? Ola ki müdürün kontrolü dışında bir şeyler yapılıyor, bu yapılanları iki satır yazı ile bakanlığa bildirdi mi?

Geçtiğimiz gün Hüseyin Ekmekçi de yazdı. Okulda kızlara başörtüsü takması yönünde baskı yapılıyormuş. Kim yapıyor bu baskıyı? Kaldı ki bizim yasalarımıza göre okullarda başörtüsü takmak yasal mıdır? Hala Sultan İlahiyat Koleji dışındaki ilk ve orta öğretim okullarında başörtüsü takılıyor mu? Sayın bakan denetim diyor da bugüne kadar bunlar pek denetlenmiş değil anlaşılan…

Bu arada bazı yayın organlarında Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği’nin Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’i ziyaret ettiği yönünde haberler var. Acaba Cemal Hoca daha önce söylediği gibi “ okulu kapatmayacağız ama dönüştüreceğiz, değiştireceğiz, denetleyeceğiz” dedi mi kendisini ziyarete gelenlere?

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İlahiyat Koleji’ni değiştirmeden dönüştürmeden bahsetmişken aklıma bir şey düştü. Okul bugüne kadar hep “din” başlığı altında ele alındı. Ben başka bir konuya dikkat çekeceğim. Aslında bu okul kolejdir diyorlar ve kolej sınavı ile oraya 6’inci sınıftan itibaren kolej sınıflarına öğrenciler alınıyor. Bir de buna ek olarak lise bölümüne 9’uncu sınıftan itibaren “ilahiyat meslek alanı sınıflarına” öğrenci alınıyor.

Şimdi bu kolej sınavı ile Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne giden çocuklar var ya… Bunlar 9’uncu sınıfa geldiklerinde alan tercihi yapıyorlar. Burada bir “kolej programı” yani bizim anladığınız dille “öss programı”, diğeri de “IGCSE science programı”dır. Küçük bir araştırma yaptım bugüne kadar hiçbir öğrenci IGCSE programını seçmemiş. O program orda süs olarak duruyor. Adı var kendisi yok.

1964’te kurulan Türk Maarif Koleji’nin ve daha sonra diğer ilçelere yaygınlaşan kökeni “İngiliz okulu” anlayışına dayanan diğer kolejlerin en temel özelliği “IGCSE Programı” değil mi?

Cemal Özyiğit’e çağrımdır. Hala Sultan İlahiyat Koleji değiştirilip dönüştürülürken bu konu da dikkate alınmalıdır. Belki de okulun Türkiye’deki gibi “Anadolu İlahiyat Lisesi”ne dönüştürülmesi gerekmektedir. Zaten okul şu andaki uygulaması ile doğal olarak kolej olmaktan çıkmış, Türkiye’deki üniversitelere yeni adı ile YKS(Yükseköğretim Kurumları Sınavı) aracılığı ile dindar öğrenci göndermeyi hedeflemektedir. Zaten KKTC’deki üniversitelere girmek de çok kolay, orda da bir sıkıntı olmayacağına göre bu okuldaki çocuklara niye 6’ncı sınıftan itibaren IGCSE programına yönelik derseler okutuluyor. Zaten Kolej sınavında 50 alan çocukları bile bu okula alıyorsunuz ondan sonra da bu çocukların bu programda başarılı olmasını bekliyorsunuz.

Ortada bir tuhaflık var ama nasıl düzeltileceği önemli…