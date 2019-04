İkiz bebekler anne karnında birbirlerini yumrukladı

Çin’in Yinchuan şehrinde anne karnında aynı kesede bulunan ikiz bebekler daha doğmadan kavgaya tutuştu. Ultrasonda bebeklerin birbirlerini yumrukladığı görüldü. Bebekler, dört ay sonra da sağ salim dünyaya geldi.

Çin’in Yinchuan şehrinde bir baba, ikiz bebeklerinin ultrason videosunu görünce şaşkına döndü.

Ultrason ekranına yansıyan sıradışı görüntülerde annelerinin karnında yüz yüze duran ikiz bebekler, birdenbire birbirlerine yumruk yağdırmaya başladı. Bebekler, annelerinin karnında ettikleri kavgaya rağmen dört ay sonra, daha fazla olay çıkarmadan sağ salim dünyaya geldi.

Brawling baby twins appear to punch each other in mum's womb https://t.co/UHZJEc88kW pic.twitter.com/fV7H5ksJSj

— Daily Mirror (@DailyMirror) April 15, 2019