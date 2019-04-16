Ekonomi

Barutçu: Kalkınma Bankası’nın sahte vekaletname ile ilgilisi bulunmamaktadır

16 Nisan 2019
Kalkınma-Bankası

Kalkınma Bankası Genel Müdürü Saffet Barutcu, bir şirkete yurt yatırımı amacıyla kullandırılan kredi için hazırlanan sahte vekaletnamenin hazırlanması ile bankanın bir ilgisinin bulunmadığını kaydetti.

Barutcu yazılı açıklamasında, bugün çeşitli basın bildirimlerinde ve sosyal medyada gündeme gelen “Kalkınma Bankası’ndan sahtekârlıkla 5 Milyon TL temin edildiği” yönündeki açıklamalarla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme adına bir açıklama yapma gereğinin hasıl olduğunu belirtti.

Kalkınma Bankası Genel Müdürü Barutcu şunları kaydetti:

“Bahse konu şirket yurt yatırımı yapmak amacıyla KKTC Kalkınma Bankası’na başvuru yapmış ve şirkete, yapılan değerlendirmeler sonunda 5.100 milyon TL kredi onaylanmıştır. Onaylanmış olan kredi, banka yasa ve tüzükleri çerçevesinde, hak ediş karşılığı şirket adına kayıtlı gayrimenkul ve üzerine yapılmakta olan yurt binası ipotek alınarak kullandırılmıştır.

Söz konusu kredinin kullandırımı, hissedarlardan ikisinin bankaya sunmuş oldukları, noter tasdikli vekaletname kapsamında sonuçlandırılmıştır. Bu çerçevede bankanın bahse konu sahte vekaletnamenin hazırlanması ile bir ilgisi bulunmamaktadır, yasa gereği vekaletnameler yetkili bir noter tarafından tasdik edilmesi sonrasında kullanılmaktadır.

Konunun kamuoyunda farklı şekilde algılanmaması adına bu açıklama yapılmıştır.”

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