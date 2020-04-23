İkisi kayıp ikisi kaçak

Rum Polisi, yayımladığı bültenle 4 kişiyi aradığını duyurdu. Aranan şahıslardan ikisi için kayıp ihbarı yapıldığını duyuran Rum polisi, diğer iki kişinin ise Limasol’daki bir hırsızlık olayıyla bağlantılı olarak arandığını bildirdi.

Rum polisine göre Vietnam uyruklu 31 yaşındaki Tran Thi Hang, 14 Nisan’da Limasol’da kaldığı evden ayrılarak kayıplara karıştı. Genç kadından 10 gündür haber alınamıyor.

Diğer bir kayıp olan Sotiris Zorpas ise 2 gün önce ayrıldığı evine geri dönmedi. 40 yaşındaki Sotiris Zorpas’ın ailesi bulunması talebiyle polise başvurdu.

Şebekenin 2 elamanı

Rum polissi 44 yaşındaki Dimitris Aristeıdou ile 34 yaşındaki Marios Charalampous’u ise Limasolda işlenen bir suçla bağlantılı olarak arıyor. Polis her iki şahsın bir hırsızlık şebekesinin üyesi olduğu üzerinde duruyor. Rum Polisi kayıp 4 şahsı görenlerin en yakın polis karakoluna başvurmasını istedi.