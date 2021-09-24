İki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı

Girne’de meydana gelen sahte para ve uyuşturucu meselesiyle ilgili tutuklanan Onyekachi Eckson Ugwoke ile Nnaemeka Pontianus Akim dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, 14-15.09.2021 tarihleri arasında, Girne’de, zanlıların tasarruflarında sahte olduklarını bildikleri 50 dolarlık banknotlardan oluşan 60 adet banknotun 42 tanesini karşılığında Türk Lirası almak amacıyla arkadaşlarına vermek suretiyle tedavüle sürdüklerini söyledi. Yavuz, zanlıların 15 Eylül’de tespit edilerek yakalandıklarını, zanlıların ikametgahında yapılan aramada zanlı Onyekachi Eckson Ugwoke’nin odasında duvar dolabı içerisinde kitap arasında beyaz renk kağıt içerisinde bir gram hintkeneviri, dolap gözünde foil kağıdı içerisinde 5 gram hintkeneviri, salon kısmında sehpa üzerinde içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan bir adet öğütücü bulunduğunu söyledi. Yavuz, ayrıca zanlılara ait 5 adet cep telefonunun da emare alındığını belirtti. Sahte 2 bin 100 doların emare alındığını kaydeden polis, zanlı Nnaemeka Pontianus Akim’in ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlıların iki kez mahkemeye çıkarıldıklarını, toplamda 9 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis memuru Ömer Yavuz, sahte para meselesiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini, ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirtti. Yavuz, zanlıların ülkede turist statüsünde bulunduklarını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların tutuklu yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.