İki yıl sonra ikiz kardeşi doğdu

İngiltere’de ilginç bir olay yaşandı.

Bir çocuğun iki yıl sonra ikiz kardeşi doğdu. Basına yansıyan bilgilere göre Karen ve James Marks çifti çocuk sahibi olmak için tüp bebek yöntemine başvurdu.

Yapılan çalışmalar sonucu laboratuvar ortamında başarıyla beş embriyo geliştirildi.

Daha sonra bu yumurtalardan sadece biri anneye enjekte edildi diğer üçü ise daha sonra kullanılmak üzere donduruldu.

Cameron adında bir erkek çocukları olan çiftin ikinci çocuğu ise iki yıl sonra dünyaya geldi. Isabella adındaki kız çocuğu kendisinden iki yaş büyük kardeşiyle genetik olarak ikiz.