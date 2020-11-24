SürmanşetYaşam

İki yıl sonra ikiz kardeşi doğdu

24 Kasım 2020
iki yıl arayla ikiz çocukları oldu





İngiltere’de bir ailenin iki yıl arayla ikiz çocukları oldu. Dışarıda döllenen yumurtadan elde edilen embriyolar iki yıl arayla anneye enjekte edildi.





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24 Kasım 2020

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