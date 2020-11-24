İki yıl sonra ikiz kardeşi doğdu

\u0130ngiltere'de bir ailenin iki y\u0131l arayla ikiz \u00e7ocuklar\u0131 oldu. D\u0131\u015far\u0131da d\u00f6llenen yumurtadan elde edilen embriyolar iki y\u0131l arayla anneye enjekte edildi.\r\n\u0130ngiltere'de ilgin\u00e7 bir olay ya\u015fand\u0131.\r\n\r\nBir \u00e7ocu\u011fun iki y\u0131l sonra ikiz karde\u015fi do\u011fdu. Bas\u0131na yans\u0131yan bilgilere g\u00f6re Karen ve James Marks \u00e7ifti \u00e7ocuk sahibi olmak i\u00e7in t\u00fcp bebek y\u00f6ntemine ba\u015fvurdu.\r\n\r\nYap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar sonucu laboratuvar ortam\u0131nda ba\u015far\u0131yla be\u015f embriyo geli\u015ftirildi.\r\n\r\nDaha sonra bu yumurtalardan sadece biri anneye enjekte edildi di\u011fer \u00fc\u00e7\u00fc ise daha sonra kullan\u0131lmak \u00fczere donduruldu.\r\n\r\nCameron ad\u0131nda bir erkek \u00e7ocuklar\u0131 olan \u00e7iftin ikinci \u00e7ocu\u011fu ise iki y\u0131l sonra d\u00fcnyaya geldi. Isabella ad\u0131ndaki k\u0131z \u00e7ocu\u011fu kendisinden iki ya\u015f b\u00fcy\u00fck karde\u015fiyle genetik olarak ikiz.\r\n\r\n\r\n\r\nAnne Karen Marks ge\u00e7en y\u0131l bir \u00e7ocuk daha do\u011furmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak gebeli\u011fin d\u00fc\u015f\u00fckle sonu\u00e7land\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131.\r\n\r\nMarks ailesi kalan iki embriyonun da zamanla anneye aktar\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. E\u011fer iki embriyo da ba\u015far\u0131yla sonu\u00e7lan\u0131rsa \u00e7iftin farkl\u0131 ya\u015flara sahip d\u00f6rd\u00fczleri olacak.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n