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Casus gerilimi The 355’in vizyon tarihi ertelendi

24 Kasım 2020
the 355 filmi





Corona virüs salgını nedeniyle birçok filmin vizyon tarihi değişti ya da ertelendi. Son olarak Oscar’lı oyuncuların başrolde olduğu casus gerilimi The 355’in vizyon tarihinin değiştiği duyuruldu. İşte salgın nedeniyle planlandığı tarihte izleyiciyle buluşamayan filmler…





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24 Kasım 2020

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