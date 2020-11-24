Casus gerilimi The 355’in vizyon tarihi ertelendi

Corona virüs salgını nedeniyle birçok filmin vizyon tarihi değişti ya da ertelendi. Son olarak Oscar’lı oyuncuların başrolde olduğu casus gerilimi The 355’in vizyon tarihinin değiştiği duyuruldu. İşte salgın nedeniyle planlandığı tarihte izleyiciyle buluşamayan filmler…
Universal, Jessica Chastain, Penelope Cruz, Lupita Nyong’o, Bingbing Fan ve Diane Kruger’ın başrollerini paylaştığı, kadın liderliğindeki bir soygun gerilimi olan The 355 filminin vizyon tarihini bir yıl erteledi. Film, başlangıçta 15 Ocak 2021’de gösterime girecekti ve şimdi, 14 Ocak 2022’de gösterime girmesi kararlaştırıldı.
İşte corona virüs nedeniyle vizyon tarihi değişen diğer filmler…
Respect
Orijinal vizyon tarihi: 15 Ocak 2021
Yeni vizyon tarihi: 11 Ağustos 2021
Marry Me
Orijinal vizyon tarihi: Şubat 2021
Yeni vizyon tarihi: 14 Mayıs 2021
MGM’nin 2021 yılında vizyona sokmayı planladığı Tomb Raider, corona virüs nedeniyle süresiz olarak ertelendi. Alicia Vikander’ın başrolande olduğu Tomb Raider 2’nin yeni vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.
Ghostbusters: Afterlife
Orjinal vizyon tarihi: Temmuz 2020
Değişen vizyon tarihi: 5 Mart 2021
Yeni vizyon tarihi: 11 Haziran 2021
Candyman
Orjinal vizyon tarihi: Haziran 2020
Değişen vizyon tarihi: 2021
Yeni vizyon tarihi: 27 Ağustos 2020
Jurassic World: Dominion
27 yıllık serinin altıncı filmi Jurassic World: Dominion için başlangıçta 11 Haziran 2021 vizyon tarihi olrak belirlenmiştei. Ancak alınan son kararla 10 Haziran 2022’de film vizyonda olacak. Salgın nedeniyle mart ayında çekimleri durdurulan Jurassic World: Dominion, prodüksiyonuna devam ediln ilk büyük filmlerden biriydi. Universal Stüdyosu, seti corona virüsten uzak tutmak için sık testler, sıcaklık kontrolleri ve oyuncuların izole edilmesi gibi yoğun önlemler aldı. Uzmanlara göre bu protokollerin maliyeti 5 milyon dolar civarında.
Orjinal vizyon tarihi: 11 Haziran 2021
Yeni vizyon tarihi: 10 Haziran 2022
Hızlı ve Öfkeli 9 (F9)
Rekortmen seri Hızlı ve Öfkeli’nin devam filmi F9, için Universal ikinci kez erteleme kararı aldı. Filmin yeni vizyon tarihi 28 Mayıs 2021 oldu ve Amerika için önemli olan Anma Günü hafta sonuna denk geliyor.
Orjinal vizyon tarihi: 22 Mart 2020
Değişen vizyon tarihi: 21 Nisan 2021
Yeni vizyon tarihi: 28 Mayıs 2021
No Time to Die
Daniel Craig’in beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat vereceği No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) bir kez daha ertelendi. Daha önce pandemi nedeniyle 3 Nisan’dan 13 Kasım’a ertelenen yeni James Bond filmi No Time to Die, bu kez de 2 Nisan 2021’e ertelendi.
Orjinal vizyon tarihi: 31 Mart 2020
Değişen vizyon tarihi: 25 Kasım 2020
Yeni vizyon tarihi: 2 Nisan 2021