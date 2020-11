Casus gerilimi The 355’in vizyon tarihi ertelendi

Universal, Jessica Chastain, Penelope Cruz, Lupita Nyong’o, Bingbing Fan ve Diane Kruger’ın başrollerini paylaştığı, kadın liderliğindeki bir soygun gerilimi olan The 355 filminin vizyon tarihini bir yıl erteledi. Film, başlangıçta 15 Ocak 2021’de gösterime girecekti ve şimdi, 14 Ocak 2022’de gösterime girmesi kararlaştırıldı.

İşte corona virüs nedeniyle vizyon tarihi değişen diğer filmler…

Respect

Orijinal vizyon tarihi: 15 Ocak 2021

Yeni vizyon tarihi: 11 Ağustos 2021

Marry Me

Orijinal vizyon tarihi: Şubat 2021

Yeni vizyon tarihi: 14 Mayıs 2021

MGM’nin 2021 yılında vizyona sokmayı planladığı Tomb Raider, corona virüs nedeniyle süresiz olarak ertelendi. Alicia Vikander’ın başrolande olduğu Tomb Raider 2’nin yeni vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.

Ghostbusters: Afterlife

Orjinal vizyon tarihi: Temmuz 2020

Değişen vizyon tarihi: 5 Mart 2021

Yeni vizyon tarihi: 11 Haziran 2021

Candyman

Orjinal vizyon tarihi: Haziran 2020

Değişen vizyon tarihi: 2021

Yeni vizyon tarihi: 27 Ağustos 2020

Jurassic World: Dominion

27 yıllık serinin altıncı filmi Jurassic World: Dominion için başlangıçta 11 Haziran 2021 vizyon tarihi olrak belirlenmiştei. Ancak alınan son kararla 10 Haziran 2022’de film vizyonda olacak. Salgın nedeniyle mart ayında çekimleri durdurulan Jurassic World: Dominion, prodüksiyonuna devam ediln ilk büyük filmlerden biriydi. Universal Stüdyosu, seti corona virüsten uzak tutmak için sık testler, sıcaklık kontrolleri ve oyuncuların izole edilmesi gibi yoğun önlemler aldı. Uzmanlara göre bu protokollerin maliyeti 5 milyon dolar civarında.

Orjinal vizyon tarihi: 11 Haziran 2021

Yeni vizyon tarihi: 10 Haziran 2022

Hızlı ve Öfkeli 9 (F9)

Rekortmen seri Hızlı ve Öfkeli’nin devam filmi F9, için Universal ikinci kez erteleme kararı aldı. Filmin yeni vizyon tarihi 28 Mayıs 2021 oldu ve Amerika için önemli olan Anma Günü hafta sonuna denk geliyor.

Orjinal vizyon tarihi: 22 Mart 2020

Değişen vizyon tarihi: 21 Nisan 2021

Yeni vizyon tarihi: 28 Mayıs 2021

No Time to Die

Daniel Craig’in beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat vereceği No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) bir kez daha ertelendi. Daha önce pandemi nedeniyle 3 Nisan’dan 13 Kasım’a ertelenen yeni James Bond filmi No Time to Die, bu kez de 2 Nisan 2021’e ertelendi.

Orjinal vizyon tarihi: 31 Mart 2020

Değişen vizyon tarihi: 25 Kasım 2020

Yeni vizyon tarihi: 2 Nisan 2021