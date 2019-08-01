İki toplumlu Sağlık Komitesi, Batı Nil Virüsü’nü görüştü

İki toplumlu Sağlık Komitesi’ne bağlı Enfeksiyon Hastalıkları Alt Komitesi üyelerinin, Kuzey’de son zamanlarda Batı Nil Virüsü salgını tespit edilmesinin ardından temasta bulundukları belirtildi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Sağlık Komitesi’nin Kıbrıs Rum Başkanı Leonidas Filaktou, alt komite üyelerinin çarşamba günü bir araya geldiklerini ve toplantıya her iki tarafının uzmanlarının da katıldığını söyledi.

Filaktou, uzmanların Batı Nil Virüsü konusunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduklarını belirterek, tarafların Batı Nil Virüsü ile ilgili aldıkları önlem ve tedbirlerle ilgili olarak da bilgi teatisinde bulunduklarını açıkladı.

Kıbrıs Rum tarafının, Kuzey’deki Batı Nil Virüsü salgınıyla ilgili gelişmeler hakkında önceden bilgisi olduğunu ifade eden Filaktou, kendisinin de teknik komite düzeyinde, komitenin Kıbrıs Türk başkanıyla temas halinde olduğunu belirtti.

Leonidas Filaktou, Kıbrıs Haber Ajansı’na, alt komitenin üyeleri arasında “açık iletişim hattı” kurulduğunu ifade ederek yeni bir vakanın tespit edilmesi durumunda bilgilendirme olacağını söyledi.