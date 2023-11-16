İki toplumdan siyasi partiler, Kuzey İrlanda’da çalışma ziyaretine katıldı

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıs Rum bazı siyasi parti temsilcileri, Kıbrıs Diyalog Forumu (KDF)’nun düzenlediği Kuzey İrlanda Çalışma Ziyareti’ne katıldı.

KDF’den yapılan açıklamaya göre, 6-11 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen çalışma ziyaretine Kıbrıslı Türk siyasi partilerden CTP, DP, HP ve UBP temsilcileri; Kıbrıslı Rum siyasi partilerden ise AKEL, DISY, DEPA ve Yeşiller temsilcileri katıldı. Ziyarete, bazı eski baş müzakerecilerden de katılanlar oldu.

Katılımcılar, Kuzey İrlanda’nın çatışmadan müzakerelere, anlaşmaya, uygulamaya ve bugün gelinen noktaya uzanan yolculuğunu gözlemledi.

Çalışma ziyareti, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve uygulaması Kuzey İrlanda Yurtdışı İşbirliği Örgütü (NI-CO) ile KDF Sekretaryası tarafından yürütülen Kıbrıs Diyalog Forumu’na destek projesi kapsamında yapıldı.

Katılımcılar, Kuzey İrlanda Meclis Başkanı Alex Maskey tarafından karşılandı ve Belfast/Good Friday Anlaşmasının uygulanmasına ilişkin konuları değerlendirdi.

İrlandalı diplomat Tim O’Connor’dan çatışmanın tarihi ve siyasi arka planı ile birlikte anlaşmaya varmak için müzakerelerin nasıl tasarlandığını ve ardındaki felsefeyi dinleme fırsatı bulan katılımcılar; Kuzey İrlanda Meclisi, Kuzey İrlanda Yürütme Ofisi, Kuzey-Güney Bakanlar Konseyi Ortak Sekreteryası ve bazı Kuzey-Güney uygulama organları da dahil olmak üzere anlaşmanın farklı başlıkları altında kurulan resmi kurumlarla toplantılar yaptı.

Programın son bölümünde katılımcılar barış sürecine bilfiil dahil olan siyasi aktörlerin yanı sıra Sinn Fein, DUP, SDLP, UUP ve Alliance olmak üzere Kuzey İrlanda’daki bazı siyasi partilerin yetkililerinin görüşlerini dinleyerek sorular yöneltti. Muhataplar, barış anlaşmasının imzalanmasından 25 yıl sonra barış süreci, uygulanışı ve bugün gelinen nokta hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Çalışma ziyareti, her barış sürecinin farklı olduğu ve her sürecin kendine özgü tarihsel ve siyasi bağlamının yanı sıra aktörleri arasındaki karmaşık ilişkiler kümesine göre şekillendirilmesi gerektiği anlayışıyla yapıldı.