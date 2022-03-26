İki teknik adam da sınıfta kaldı

ALI YÖNEY

Ruso’da güzel futbol onanmadı. K.Kaymaklı-DTB takımları kazanmayı hak eden mücadele yapmamış olması nedeniyle sahadan beraberlikle ayrıldılar. İki takım kazanılan topları uzun pas şeklinde kullandı. Mücadelede büyük bir bölümünde iki takımda savunmadan çıkan uzun toplarla rakip kalede etkili olmayı denedi. Başarısız oldular. Özellikle Doğan’nın kalecisi Cenk geriden oyun kurmak plan düşüncesi hiç yoktu. Kazanılan topları “vur gitsin, duvara vursun geri gelsin” futbol oyun anlayışıyle birşey kazanılmaz. Maçın bütün bölümleri böyle oynanmadı.Zaman zaman iki takımda iyi top çevirmiş oldu. İki teknik direktörü izledim, kalecilerine uyarı yapmadı. Futbol oyunun 2. ve 3. bölgesi fazla kullanılmadan rakip kalelerde etkili olmayı tercihi başarısızdı. İkinci devrede iyi başlayan Doğan yüzde yüz üç gol pozisyonundan yararlanamadı. İkinci devre başında K.Kaymaklı savunması hatalı başladı. Kalesinde gol pozisyonu olmasına sebebiyet verdi. Rakip gol atma başarısı sağlayamadı. Derviş hocam oyuna müdahil oldu. Oyuncu değişikliğine gitti. Bunda da kötü başlayan ikinci devredeki oyunu toparlamış oldu. Oyunun son bölümlerininde iki takım savunması hata yapmadı. Karşılıklı atılan birer gole mücadele son buldu. Yapılan sert hareketlerden dolayı oyun çok durdu. Hakemin oyuncular ve kenar yönetiminlerle ikili konuşmaları hoş olmamıştır. Ruso’da ligde durumlarından dolayı güzel bir futbol izlemeye gelen hatırı sayılır futbol severleri sahadan mutlu ayrılmamış oldular. Böyle futbol anlayışı olmaz olsun.