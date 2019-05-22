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İki polis daha FETÖ’den ihraç edildi!

22 Mayıs 2019

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, 2017 yılında Polis Genel Müdürlüğü (PGM) tarafından 120 polisin FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğunun tespit edilmesi üzerine haklarında yapılan soruşturmalar sonrası ihraçlar devam ediyor.

KKTC Polis Teşkilatında FETÖ/PDY üyeliği ve örgütlenmesi kapsamında polis memuru Mustafa Çavdar ve Ali Çiftçi, Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından görevlerinden ihraç edildi.

Meslekten ihraç edilen polislerin FETÖ/PDY örgütlenmesi kapsamında örgüte üye oldukları ve hesaplarında yüksek miktarda para harekatı ile toplantılara katıldıklarının tespit edildiği öğrenildi.

Polis Genel Müdürlüğünde 74 polisin daha ihraç edilmek için soruşturulduğu biliniyor.

Kıbrıs Time
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