İki koro iş birliğindeki “Yıldızların Altında” konseri YDÜ’de verildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Nisan 22, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
SanatSürmanşet

İki koro iş birliğindeki “Yıldızların Altında” konseri YDÜ’de verildi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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“Yıldızların Altında” konseri Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde verildi.

 “Yıldızların Altında” konseri Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde verildi.

Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu ile Fatih Erkoç Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu ortaklığında, Çağdaş Müzik Derneği Başkanı, Koro Şefi Ersin Tünay koordinatörlüğünde verilen konserde 110 korist, 10 saz sanatçısı ve 2 koro şefi sahneye çıktı.


Yapılan açıklamada, Fatih Erkoç TSM Korosu Şefi Bahadır Sevik ile TRT solistlerinden Zeyneb Altuntaş’ın da konuk olduğu konserin yakın zamanda Bursa’da verileceği belirtildi.

Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu, mayıs ayında Mısır’ın Şarm El-Şeyh şehrinde yapılacak 6’ncı Uluslararası Türk Müziği Korolar Festivali’nde KKTC’yi temsil edecek.

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Tags:konserYILDIZLARIN ALTINDA
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