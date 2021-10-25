İki kişiyi bıçakladı

Haspolat’ta aralarında çıkan tartışma sonucu 39 yaşındaki B.F bıçakla 2 kişiyi ağır yaraladı. B.F tutuklandı.

Polis basın Subaylığının verdiği bilgiye göre dün saat 21:00 sıralarında, Haspolat’ta B.F.(E-39), aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile Cuma FAKI (E- 37)’yı göğüs, sırtı ve sağ elinden, Özgün FAKI (K-30)’yı ise göğüs kısmından ağır şekilde yaralamak suretiyle katle teşebbüs etmiştir.

Olayda yaralanan Cuma FAKI ve Özgün FAKI, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. B.F. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.