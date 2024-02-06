İki kişi evinde hayatını kaybetti

Karşıyaka’da sakin 54 yaşındaki Necati Bahadi evinde ölü olarak bulunurken, Lefkoşa’da sakin 49 yaşındaki Ozan Sineli evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 05.30 sıralarında, Karşıyaka’da sakin Necati Bahadi (E-54) evinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu. Bahadi’nin dış muayenesinde darp ve cebir izine rastlanmadı, ölüm sebebi yapılacak otopside tespit edilecek.

Lefkoşa’da sakin Ozan Sineli (E-49) ise dün saat 21.30 sıralarında, evinde aniden rahatsızlandı ve ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sineli’nin de dış muayenesinde darp ve cebir izine rastlanmadı, ölüm sebebi yapılacak otopside tespit edilecek.

-Jamil’in kan ve doku örnekleri alındı

Öte yandan, 1 Şubat’ta Kanlıköy’deki evinde rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden 33 yaşındaki Sarwar Jamil’in otopsisinde, kan ve doku örnekleri alındı. Jamil’in ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecek.