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İki grup arasında çıkan kavgada bir kişi başından darbe alarak yaralandı!

25 Haziran 2019

Gönyeli’de bu akşam iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi başında aldığı darbe sonucu yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bi akşam saat 19.30 sıralarında, Yenikent Gönyeli’de Lider Sokak üzerinde iki grup arasında çıkan kavga sonucu taraar birbirlerine tasarruarındaki tecavüzü aletler (sopa vb) ile birbirlerinin vücutlarına gelişi güzel vurmaları sonucu bir kişi başına aldığı darbe sonucu yaralanmıştır.

Olayda yaralanan şahıs Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Olayda ateşli silah kullanıldığı iddiaları üzerine polis olay yerinde yaptığı aramada bir boş kovan tespit etti.

Olay sırasında ateşli silahtan dolayı yaralanma olmadı. Olayla ilgili olarak 3 kişi tutuklanmış olup olaya karışan şahısların tespiti ile ilgili soruşturma sürüyor.

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