AmerikaDünya

İki aşık 75 yıl sonra birbirlerine kavuştu

13 Haziran 2019

Şu anda 97 yaşında olan ABD’li Troy Robbins, Normandiya Çıkarması sırasında aşık olduğu Jeannine Pierson (92) ile tam 75 yıl sonra buluştu.

Gözyaşlarının sel olduğu buluşmada, iki aşık geçen yılların ardından aynı cümleyi kurdu: Seni seviyorum.

İkinci Dünya savaşı sırasında Normandiya’da görev yapan ABD’li asker Troy Robbins (97), o yılları gazetecilere anlattı. Röportaj sırasında Jeannine isimli bir Fransız’a aşık olduğunu ifade eden Robbins, kadının fotoğrafını da basın mensuplarına gösterdi.

Fotoğrafın izini süren gazeteciler, şu anda 92 yaşında olan kadına ulaşmayı başardı.

Aşklarını geçen yıllara inat kalplerinde taşıyan Troy Robbins ile Jeannine Pierson’un Fransa’daki buluşmasında duygusal sahneler yaşandı.

Robbins, aşkını karşında gördüğünde ilk sözü “Seni her zaman çok sevdim. Hiçbir zaman aklımdan çıkmadın” oldu.

Pierson ise “Hep seni düşündüm. Gittiğinde çok ağladım. Savaş bittiğinde Amerika’ya dönmemeni diledim” ifadelerini kullandı.

Birbirlerine sarılan ve el ele tutuşan iki aşık, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Birbirlerine uzun süre sarılan Robbins ile Jeannine Pierson’un vedalaşması da kolay olmadı.

Yeniden görüşeceklerini söyleyen aşıkların veda cümlesi de “seni seviyorum” oldu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında henüz 24 yaşında olan ABD’li asker Troy Robbins, 1944 yılında Normandiya Çıkarması’na katıldı.

O sırada 18 yaşında olan Fransız Jeannine Pierson’la aşk yaşayan Robbins, birliğinin Doğu Cephesi’ne sevk edilmesi nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı.

Geçen yıllar içinde iki aşık, evlenip aile kursalar da birbirlerini asla unutmadılar.

Robbins aşkının fotoğrafını yanından ayırmazken, Pierson da bir gün sevgilisine kavuşma hayaliyle İngilizce öğrendi.

Etiketler


İlgili Makaleler

İngiltere

İngiltere karbon emisyonunu sıfıra indirme sözü veren ilk G-7 ülkesi

12 Haziran 2019

İtalya, kaçırılan okul servisinde can kayıplarını önleyen iki çocuğa vatandaşlık verdi

12 Haziran 2019
Kıbrıs Türk Kültür Festivali

Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin üçüncüsü yapılıyor

12 Haziran 2019

Çin’e iadeye karşı Hong Kong’da hükümet binaları kuşatıldı

12 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı