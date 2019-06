Hollywood oyuncusu Sylvia Miles 94 yaşında hayatını kaybetti

Kırmızı halıdaki dikkat çeken kıyafetleri, şapkaları ve burnunun üstüne düşürdüğü renkli gözlükleriyle hafızalara kazınan Hollywood’un usta oyuncusu Sylvia Miles, 94 yaşında hayatını kaybetti.

İki Oscar adaylığı bulunan Miles, bunlardan birini sadece altı dakika rol aldığı filmle kazanarak Oscar tarihine geçmişti.

Geceyarısı Kovboyu ve Elveda Sevgilim gibi filmlerin yıldızı Sylvia Miles, 94 yaşında New York’taki evinde hayatını kaybetti. Miles’ın yakın arkadaşları gazeteci Michael Musto ve oyuncu Geraldine Smith, Miles’ın ölüm haberini doğruladı.

Miles’ın ikinci Oscar adaylığı ise 1975 yılında rol aldığı Elveda Sevgilim (Farewell, My Lovely) filmiyle geldi.

Kariyeri boyunca sistem karşıtı filmler Sunset Boulevard, Heat, The Last Movie gibi yapımlarda da rol alan Miles, 1961 yılında başlayan ve beş sezon süren The Dick Van Dyke Show dizisinde Sally Rogers karakterini canlandırdı.