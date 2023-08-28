İki araç yüz yüze çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Boğazköy – Gönyeli Anayolunun 5-6 km’leri arasında bu sabah meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Polis basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah Safinaz Küçükoğlu (K-38) yönetimindeki NZ 586 plakalı araç ile Boğazköy-Gönyeli yolunda Gönyeli istikametine doğru seyrederken yolun sağına geçerek karşı istikametten gelen Burhan Gül (E-29) yönetimindeki KV 460 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile KV 460 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Gül (E-35), Pako Mabinga (E-24) Ve Raju Ahmmed’ın (E-24) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor