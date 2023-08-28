İki araç yüz yüze çarpıştı: 5 kişi yaralandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Ağustos 28, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

İki araç yüz yüze çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
Boğazköy - Gönyeli Anayolunun 5-6 km’leri arasında bu sabah meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Boğazköy – Gönyeli Anayolunun 5-6 km’leri arasında bu sabah meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Polis basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah Safinaz Küçükoğlu (K-38) yönetimindeki NZ 586 plakalı araç ile Boğazköy-Gönyeli yolunda Gönyeli istikametine doğru seyrederken yolun sağına geçerek karşı istikametten gelen Burhan Gül (E-29) yönetimindeki KV 460 plakalı araç ile çarpıştı.


 Kazada yaralanan araç sürücüleri ile  KV 460 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Gül (E-35), Pako Mabinga (E-24) Ve Raju Ahmmed’ın  (E-24) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
1
Huzurlu
Hahaha
2
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
1 Shares
×

Share this post!

Tags:Burhan GÜLkazaSafinaz KÜÇÜKOĞLU
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar