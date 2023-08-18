İhtiyat Sandığı, iştirakçiye verilen faiz oranını yüzde 30’a çıkardı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Ağustos 18, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

İhtiyat Sandığı, iştirakçiye verilen faiz oranını yüzde 30’a çıkardı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu, iştirakçiye verilen faiz oranını yüzde 50 artırdı. Karar, 1 Eylülden itibaren uygulanacak.

Gardiyanoğlu, “Faiz oranına yüzde 50 artış yapıldı. Vatandaşı enflasyon karşısında korumayı amaçlıyoruz”

İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu, iştirakçiye verilen faiz oranını yüzde 50 artırdı. Karar, 1 Eylülden itibaren uygulanacak.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nun İhtiyat Sandığı Yasası’nın verdiği yetkiyle bankaların dairenin mevduatlarına uyguladığı mevduat faizlerini değerlendirerek uygulanacak faiz oranlarını yeniden belirlediğini ifade etti.

Gardiyanoğlu, dün toplanan İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nun kararı ile 1 Eylül 2022 yılından itibaren yüzde 20 olarak uygulanan faiz oranının, 1 Eylül itibaren yüzde 30 olarak uygulanmasına karar verildiğini kaydetti.

Bakan Gardiyanoğlu, “İştirakçiye verilen faiz oranına yüzde 50 artış yapıldı. Vatandaşı enflasyon karşısında korumayı amaçlıyoruz” dedi.

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Tags:faizİhtiyat Sandığı
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