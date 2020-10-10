Zayder ve Akana Danışmanlık arasında imzalanan protokolün sloganını “İhtiyaçlı değil üreten kadın” olarak belirlendi.

Zayder adına Rabia Özcömert’in, Akana Danışmanlık ve Medikal adına ise Psikolog Aysu Emre İnal’ın imzaladığı protokol ile kadınlar arasında bir dayanışma örneği sergilenerek bundan böyle Akana Danışmanlık ve Medikalin kadın iş gücüne destek vereceği, sattıkları tek kullanımlık maskelerden derneğin gelirine aktarılacağı ve özel gereksinimli bireylere eğitim desteği sağlanacağı kaydedildi. Bu anlamda destek vermek amacıyla sipariş vermek isteyen kişilerin 05488347137 no.lu telefondan iletişime geçebilecekleri, Girne’de Semih Sancar Cad. Magic Plus No:13’te bulunan ofisi ziyaret edebilecekleri veya Akana Danışmanlık Sosyal Medya Hesaplarından ulaşılabileceği belirtildi.