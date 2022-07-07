İhalesiz yakıt alımına karşı çıkan 4 Yönetim Kurulu üyesi istifa etti

Yenidüzen’in haberine göre; KIB-TEK’te 4 Yönetim Kurulu üyesi istifa etti. Ülkeyi karanlığı gömen süreçte gelinen noktada KIB-TEK’in ihalesiz yakıt alımına sürüklendiğini ve buna imza koymak istemediğini gerekçe gösteren 4 Yönetim Kurulu üyesi Yönetim Kurulu Başkanı’na yazılı istifasını verdi.

Yedi kişilik Yönetim Kurulu’ndan Ersan Karataş, Samet Biricik, Erman Faydalı ve Ramazan Kartal yazılı istifasını verirken, Ali Horoz’un ise mensubu olduğu Demokrat Parti’ye istifa edeceğini sözlü olarak bildirdiği öğrenildi.