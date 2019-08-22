Dünya

İdlib’de yerinden edilenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı

22 Ağustos 2019

Beşşar Esed rejimi ve Rusya’nın saldırılarında İdlib mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018’den bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi.

Bölgedeki göç sürecini izleyen ve verilendiren Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül  2018’de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi. (Anadolu Ajansı’nın haberi, Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetinde de yera ldı)

Saldırıların yoğunlaştığı 2 Şubat’tan bu yana Esed rejimi ve Rusya’nın saldırılarında toplam 11 çadır kent, 30 Sivil Savunma merkezi, 66 sağlık
tesisi, 106 okul, 18 pazar yeri, 71 cami, 2 su santrali, 3 elektrik santrali ve 16 fırın hedef alındı.

Bu süre içinde 5 insani yardım çalışanı, 10 Sivil Savunma görevlisi, 11 ambulans ve 4 sağlık görevlisi yaşamını yitirdi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde göç veren yerleşimler şöyle: Hama’dan Latamine, Kefrenbude, Kefer Zita ilçeleri, Madik Kalesi beldesi, Haviz, Huveyce, Kahira ve Şeria köyleri, İdlib’de Han Şeyhun, Kefrenbil, Cisr eş Şuğur, Maaretinuman, Eriha, Serakib ilçeleri, Kensafra,
Keferruma, Habit, Cercenaz, Ermenaz, Teftenaz beldeleri, Ureynibe, Babolin, Maarhatat, Has, Kefir, Tel Mennis, Hamidiyye, Kefer Secne,
Kirisa, Bsida, Bini, Teri, Gadafa, Maarrıthırme köyleri.

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