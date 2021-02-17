İdam edildiği düşünülen Kuzey Kore First Lady’si ortaya çıktı

Güney Kore istihbaratı, geçen hafta First Lady’nin güvende olduğunu ve çocuklarıyla zaman geçirdiğini söylemişti.

Merhum lider Kim Jong-il’in doğum günü anısına düzenlenen konserde eşiyle birlikte poz veren Ri Sol-ju halinden memnun görünüyordu.

Öte yandan Kim ve Ri dahil olmak üzere konsere katılanlar, maske takmayarak ülkede koronavirüs vakası bulunmadığını kanıtlamaya çalıştı.