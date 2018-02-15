içki ruhsatı için son tarih açıklandı

Alkollü içki izinlerini 2018 yılı için yenilemek isteyen Gazimağusa’daki işletmelerin 28 Şubat’a kadar Gazimağusa Kaymakamlığına dilekçe vermeleri istendi.

Kaymakam Dürdane Acı imzasıyla yayınlanan duyuruda, ruhsatını yenilemek isteyenlerin dilekçelerine ek olarak, kimlik kartı fotokopisi, Belediyeden işletme izin belgesi, işyeriyle ilgili koçan fotokopisi veya Vergi Dairesi onaylı kira sözleşmesi, eski alkollü içki ruhsatının fotokopisi ve Vergi Dairesi yükümlülük belgesi, otellerin sınıflandırma belgesi ile Gazimağusa Kaymakamlığına müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.