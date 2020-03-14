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İçişleri Bakanlığı’ndan merkezi cezaevinde yaşananlar ve tedbirler ile ilgili açıklama

14 Mart 2020

İçişleri Bakanlığı, Merkezi Cezaevi’nde yaşananlar ve alınan tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı, tüm dünyayı etkisi altına ve bir süre önce ülkede de tespit edilen Covid-19 nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun birçok önlem aldığını ve birtakım kararlar üretildiğini hatırlattı.

Bu çerçevede bakanlık bünyesinde olan Merkezi Cezaevinde de 10 Mart 2020 tarihi itibariyle, ilk olarak 16 Mart 2020 Pazartesi gününe kadar cezaevinde yapılan açık görüşlerin, tutuklu ve mahkumların sağlıklarının korunmasına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde durdurulduğu kaydedildi.

Bugün alınan kararlar çerçevesindeyse 14 Mart 2020 tarihiyle, bu sürenin açık görüşler için iki hafta süreyle, kapalı görüşler için ise bir hafta uzatıldığı kaydedildi. Acil avukat görüşlerininse kapalı görüş şeklinde yapılabileceği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, 10 Mart 2020 tarihinde öncelikli alınan tedbirlerle ve Sivil Savunma Teşkilatından alınan destekle tüm cezaevinin ilaçlanarak dezenfekte edildiğini ve tüm bölümlere dezenfekte ilacı dağıtıldığını da kaydetti. Cezaevine yapılacak girişlerde (ziyaretçi ve personel dahil) ateş kontrolü yapılmak üzere ateş ölçer cihaz alındığı, görevde olan gardiyanlara maske ve eldiven zorunluluğu getirildiği, Sağlık Bakanlığı ve Polis Genel müdürlüğü ile istişare edilerek cezaevine yeni gelecek tutuklu ve mahkumlar için bir kabul koğuşu oluşturulduğuna işaret edildi.

Bunun dışında, ziyaretçiler tarafından mahkum ve tutuklulara getirilen eşyalarda bir süreliğine kısıtlamaya gidildiği, cezaevindeki tüm mahkum ve tutuklulara bilgilendirici broşür dağıtıldığı, cezaevi dışında çalıştırılan mahkumların, 16 Mart 2020 Pazartesi gününe kadar bakanlık ve dairelerde çalıştırılmak üzere dışarıya çıkarılmasının durdurulduğu vurgulandı.

Açıklama şu ifadelerle devam etti:

“Cezaevi için 10 Mart 2020 tarihinde alınan öncelikli tedbire ek olarak rutin olarak her mahkum ve tutuklunun da ateş kontrolü yapılmaktadır. Olağanüstü günlerden geçtiğimiz bu günlerde bakanlığımız cezaevindeki mahkum, tutuklu ve çalışanların sağlığının korunması maksadıyla alınması gereken tedbirleri uzman görüşlere dayanarak harfiyen uygulamaktadır.

Öte yandan kamuoyuna doğru bilgilerin ulaşması ve yaşamakta olduğumuz kriz günlerininin doğru bilgi ve sorumlulukla aşılması için hepimize görev düşmektedir. Merkezi Cezaevinde bugün belli mahkumlar tarafından af istemi ile organize edilmiş olan fakat basınımızda “Cezaevinde Coronavirüs tedbirlerinin yetersizliğini ileri sürerek” mahkumların eylem yaptığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Merkezi Cezaevinde belli mahkumların kışkırtmasıyla açlık grevi yapma eğiliminde olan mahkumlarla cezaevi idaresi bir dizi görüşme gerçekleştirmiş, durumun alınan tedbirlerle alakalı olmadığı kesinleşmiştir. Akşam saatlerinde cezaevine gelerek durum hakkında bilgi alan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, cezaevi koşullarının iyileştirilmesi, sağlık konusunda alınan tedbirlerin harfiyen uygulanması konusunda gereken her adımı atmaya devam edileceklerinden kimsenin şüphesinin olmamasını, cezaevinde mahkum ve tutuklu olarak bulunan insanlarımızın yakınlarının, akrabalarının bu konuda müsterih olmalarını istemiştir”

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Şu an için Merkezi Cezaevinde sağlık tedbirleri konusunda bir sıkıntı durumu veya bir asayiş sorunu yaşanmadığı, bu kriz durumunu kullanarak cezaevinde isyan çıkarma girişiminde bulunanlara karşı da gerekli cezai müeyyidelerin uygulanacağı da bildirildi.

Açıklamada, “Hiç kimse, nerede olursa olsun devlet oteritesinin üzerinde değildir. Cezaevinde de, kamu sağlığı ve güvenliğini sağlama konusunda devletin aldığı tedbirleri uygulamak, denetlemek zorundayız. Buna engel olmak isteyenlere veya kriz ortamlarını fırsatçılığa dönüştürmeye çalışanlara karşı da gerekli tedbir ve yaptırımların uygulanacağından hiçkimsenin şüphesi olmamalıdır.” Denildi.




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